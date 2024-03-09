Каплин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каплина Зинаида
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1901
Дочь: Степанова (Каплина) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Каплина Зинаида
Рождение ребёнка
12.06.1906
Мать ребёнка: Каплина Зинаида