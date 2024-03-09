Каплин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каплина Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1901

Дочь: Степанова (Каплина) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Каплина Зинаида

Рождение ребёнка
12.06.1906

Сын: Каплин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Каплина Зинаида

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