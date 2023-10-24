Евентьева Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евентьева Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1853

Сын: Евентьев Степан Леонтьевич

Отец ребёнка: Евентьев Леонтий Дмитриевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евентьев Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Евентьев Леонтий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евентьев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Евентьев Леонтий Дмитриевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евентьев Данил Леонтьевич

Отец ребёнка: Евентьев Леонтий Дмитриевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евентьев Леонтий Дмитриевич

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