Меновизинова -- Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меновизинов Егор
Рождение ребёнка
24.08.1830
Сын: Меновизинов Семен Егорович
Отец ребёнка: Меновизинов Егор
Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно