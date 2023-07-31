Сергеева Любовь Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1887
Сын: Сергеев Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1890
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1895
Дочь: Чекалина Олимпиада Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1898
Дочь: Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно