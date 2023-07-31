Сергеева Любовь Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Любовь Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1887

Сын: Сергеев Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1890

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1895

Дочь: Чекалина Олимпиада Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1898

Дочь: Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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