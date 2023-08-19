Клепикова (Рышкова) Агрипина Иванова
Место рождения
Дата рождения19.06.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1808
Отец: Рышков Иван Козмин
Мать: Рышкова Ирина Степанова
Бракосочетание
10.07.1830
Рождение ребёнка
12.01.1833
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Клепиков Петр Трофимов
Рождение ребёнка
20.12.1833
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Клепиков Петр Трофимов
Рождение ребёнка
05.08.1839
Отец ребёнка: Клепиков Петр Трофимов
Смерть
Неизвестно