Клепикова (Рышкова) Агрипина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Рышкова) Агрипина Иванова

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

19.06.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1808

Отец: Рышков Иван Козмин

Мать: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1830

Муж: Клепиков Петр Трофимов

Рождение ребёнка
12.01.1833

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Клепиков Петр Трофимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1833

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Клепиков Петр Трофимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Клепиков Матфей Петров

Отец ребёнка: Клепиков Петр Трофимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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