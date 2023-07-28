Рышков Иван Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРышков Иван Козмин

Рышков Иван Козмин

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Рышков Козма Иванов

Мать: Рышкова Стефанида Андреева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1802

Жена: Рышкова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Рышков Феодор Иванов

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
19.06.1808

Дочь: Клепикова Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1809

Дочь: Зиновия Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1812

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1812

Дочь: Лукия Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1814

Дочь: Ирина Иоаннова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1815

Дочь: Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1817

Дочь: Панова Наталья Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1820

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно