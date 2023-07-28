Рышков Иван Козмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Рышков Козма Иванов
Бракосочетание
10.02.1802
Жена: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Рышков Феодор Иванов
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
19.06.1808
Дочь: Клепикова Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
31.10.1809
Дочь: Зиновия Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
29.01.1812
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
20.12.1812
Дочь: Лукия Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
08.04.1814
Дочь: Ирина Иоаннова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
30.05.1815
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
26.08.1817
Дочь: Панова Наталья Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Рождение ребёнка
07.02.1820
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Рышкова Ирина Степанова
Смерть
Неизвестно