Цыганова (Мокина) Агаѳія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения19.05.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1863
Отец: Мокинъ Кононъ
Мать: Мокина Матрена
Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1888
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ
Александровка
Рождение ребёнка
02.08.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ
Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1893
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.02.1896
Дочь: Цыганова Евдокия
Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ
Рождение ребёнка
03.06.1897
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ
хуторъ Каскинъ