Цыганова (Мокина) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Мокина) Агаѳія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

19.05.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1863

Отец: Мокинъ Кононъ

Мать: Мокина Матрена

Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1888

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ

Александровка
Рождение ребёнка
02.08.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ

Александровка
Рождение ребёнка
10.11.1893

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.02.1896

Дочь: Цыганова Евдокия

Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1897

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Цыгановъ Миронъ Алексеевъ

хуторъ Каскинъ
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