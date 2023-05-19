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Четверик Иван Терентьевич

Место рождения

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918

Отец: Четверик Терентий Самуилович

Мать: Анастасия Фоминична

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Четверик Александра

Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Четверик Владимир Иванович

Мать ребёнка: Четверик Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четверик Валерий Иванович

Мать ребёнка: Четверик Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверик Александра

Смерть
Неизвестно