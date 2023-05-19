Четверик Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918
Отец: Четверик Терентий Самуилович
Мать: Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Четверик Александра
Рождение ребёнка
20.08.1948
Сын: Четверик Владимир Иванович
Мать ребёнка: Четверик Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четверик Валерий Иванович
Мать ребёнка: Четверик Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Четверик Александра
Смерть
Неизвестно