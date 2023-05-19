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Четверик Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1948

Отец: Четверик Иван Терентьевич

Мать: Четверик Александра

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