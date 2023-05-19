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Четверик Владимир Иванович
Четверик Владимир Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1948
Пол
Мужской
Отец
Четверик Иван Терентьевич
1918 г.р.
Мать
Четверик (Захарченко) Александра
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1948
Отец:
Четверик Иван Терентьевич
Мать:
Четверик Александра
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