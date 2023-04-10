Шохор-Троцкий Георгий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохор-Троцкий Георгий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 08.01.1912 по 1920

Жена: Ковалевская Тамара Сократовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
СПб ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128. Дело 1342 ц. при доме протопресвитера Военного и Морского духовенства https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/1342 кадр 57 Жених - причисленный к Министер... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1912

Дочь: Шохор-Троцкая Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Ковалевская Тамара Сократовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шохор-Троцкая Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Ковалевская Тамара Сократовна

Смерть
Неизвестно