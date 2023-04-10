Шохор-Троцкий Георгий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 08.01.1912 по 1920
СПб ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128. Дело 1342 ц. при доме протопресвитера Военного и Морского духовенства https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/1342 кадр 57 Жених - причисленный к Министер... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1912
Дочь: Шохор-Троцкая Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Ковалевская Тамара Сократовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шохор-Троцкая Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Ковалевская Тамара Сократовна
Смерть
Неизвестно