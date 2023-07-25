Степаненко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кумпан Мария Софрониевна

Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Степаненко Алексей Софрониевич

Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Степаненко Семен Софрониевич

Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гончар Анна Софрониевна

Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Софрониевна

Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненко Софроний Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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