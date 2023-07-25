Степаненко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кумпан Мария Софрониевна
Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Степаненко Алексей Софрониевич
Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Степаненко Семен Софрониевич
Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гончар Анна Софрониевна
Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Софрониевна
Отец ребёнка: Степаненко Софроний Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно