Жулева (Захарова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулева (Захарова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Жулевъ Даніилъ

Рождение ребёнка
10.03.1912

Сын: Жулевъ Александръ

Отец ребёнка: Жулевъ Даніилъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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