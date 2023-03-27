Repasky (Novotny) Verna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Repasky (Novotny) Verna

Место рождения

Pennsylvania, USA

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Novotny Albert

Мать: Novotny Anna

Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Бракосочетание
21.11.1931

Муж: Repasky Stephen

Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Akron, Summit, Ohio
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Repasky Stephen

Ohio, USA
Место жительства
1940
222 Meck Ave, Byesville Village, Jackson, Guernsey, Ohio, USA
Место жительства
1940
Смерть
1975