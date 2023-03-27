Repasky (Novotny) Verna
Место рожденияPennsylvania, USA
Дата рожденияОколо 1908
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: Novotny Albert
Мать: Novotny Anna
Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Бракосочетание
21.11.1931
Муж: Repasky Stephen
Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Akron, Summit, Ohio
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Repasky Stephen
Ohio, USA
Место жительства
1940
222 Meck Ave, Byesville Village, Jackson, Guernsey, Ohio, USA
Место жительства
1940
Смерть
1975