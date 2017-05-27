Стрельбицкий Владимир Леонидович
Место рожденияМагнитогорск
Дата рождения16.01.1954
Дата смерти27.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1954
Бракосочетание
19.04.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.07.1974
Дочь: Стрельбицкая Не придумали Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Развод
16.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.2017