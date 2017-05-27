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Стрельбицкий Владимир Леонидович

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Место рождения

Магнитогорск

Дата рождения

16.01.1954

Дата смерти

27.05.2017

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1954

Отец: Стрельбицкий Леонид Петрович

Мать: Стрельбицкая Анна Дмитриевна

Бракосочетание
19.04.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.07.1974

Дочь: Стрельбицкая Не придумали Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Скрыто настройками приватности
Развод
16.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
27.05.2017
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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