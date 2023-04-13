Савченко Зиновия Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федорова Мария Иеремеевна
Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Агриппина Иеремеевна
Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Савченко Дмитрий Иеремеевич
Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Устинья Иеремеевна
Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно