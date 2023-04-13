Савченко Зиновия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Зиновия Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федорова Мария Иеремеевна

Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Агриппина Иеремеевна

Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Савченко Дмитрий Иеремеевич

Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Устинья Иеремеевна

Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Савченко Илья Иеремеевич

Отец ребёнка: Савченко Иеремей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Иеремей Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно