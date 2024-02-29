Горбунов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Митрофан

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Николай

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Петр

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иван

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Полина

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полехина Ксения

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия

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