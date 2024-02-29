Горбунов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Митрофан
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Николай
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Петр
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Иван
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Полина
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полехина Ксения
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия