Шувалова (Шаховская) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1796
Дата смерти24.12.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1796
Бракосочетание
1815
Рождение ребёнка
12.03.1817
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич
Титул: граф
Бракосочетание
1826
Муж: не указан
Муж: Адольф Антонович Полье, р. 18.06.1795, ум. 10.03.1830
Бракосочетание
1836
Муж: не указан
Муж: Джорджио (Георгий Оттович) Вильдинг (ди Бутера ди Ридали), ум. июнь 1841
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1870 ст.