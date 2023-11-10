Шувалова (Шаховская) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Шаховская) Варвара Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.02.1796

Дата смерти

24.12.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1796

Отец: Шаховской Пётр Фёдорович

Мать: Шаховская Елизавета Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1815

Муж: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.03.1817

Сын: Шувалов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шувалов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф
Бракосочетание
1826

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж: Адольф Антонович Полье, р. 18.06.1795, ум. 10.03.1830
Бракосочетание
1836

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж: Джорджио (Георгий Оттович) Вильдинг (ди Бутера ди Ридали), ум. июнь 1841
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.12.1870 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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