Марья Андреенва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Андреенва

Марья Андреенва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1772

Муж: Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Рождение ребёнка
13.07.1782

Сын: Гаврила Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Иуда Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Рождение ребёнка
04.11.1790

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Рождение ребёнка
09.09.1793

Дочь: Анна Андреенва

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close