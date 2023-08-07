Марья Андреенва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1772
Муж: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
13.07.1782
Сын: Гаврила Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иуда Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
04.11.1790
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
09.09.1793
Дочь: Анна Андреенва
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно