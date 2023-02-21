Козакова Устинья Савинова
Место рожденияд. Беховская (Великорецкий тяглый стан)
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Беховская (Великорецкий тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич
Смерть
Неизвестно