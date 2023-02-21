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Козакова Устинья Савинова

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Место рождения

д. Беховская (Великорецкий тяглый стан)

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Беховская (Великорецкий тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Чарушин Иван Макарович

Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Чарушин Иван Макарович

Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Чарушин Прохор Макарович

Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Чарушин Яков Макарович

Отец ребёнка: Чарушин Макар Ильич

Чарушины, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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