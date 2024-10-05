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Золотова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Евграф Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Золотова) Анна Евграфовна

Отец ребёнка: Золотов Евграф Фомич

Новочеркасское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1908

Дочь: Карпова (Золотова) Агафья Евграфовна

Отец ребёнка: Золотов Евграф Фомич

Новочеркасское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Золотов Иван Евграфович

Отец ребёнка: Золотов Евграф Фомич

Новочеркасское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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