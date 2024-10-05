Золотова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Золотов Евграф Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Золотова) Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Золотов Евграф Фомич
Рождение ребёнка
10.05.1908
Дочь: Карпова (Золотова) Агафья Евграфовна
Отец ребёнка: Золотов Евграф Фомич
Рождение ребёнка
22.06.1922
Отец ребёнка: Золотов Евграф Фомич
Смерть
Неизвестно