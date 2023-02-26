?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1823
Сын: Михаил Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Трофимов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Трофимов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Максим Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Трофимов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.