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Гаркуша Елена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914

Отец: Гаркуша Даниил Никифорович

Мать: Гаркуша Евдокия Ивановна

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