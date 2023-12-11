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Гаркуша Елена Даниловна
Гаркуша Елена Даниловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.1914
Пол
Женский
Отец
Гаркуша Даниил Никифорович
1869 г.р.
Мать
Гаркуша (Овдесикова) Евдокия Ивановна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914
Отец:
Гаркуша Даниил Никифорович
Мать:
Гаркуша Евдокия Ивановна
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