Ламская (Комарова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти22.05.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Комаров Пётр Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1831 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Трёхсвятительская церковь, что близ Красных ворот. ЦГА г. Москвы: Фонд №203, опись №745, дело №290, стр. 25
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Ламский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ламский Андрей Андреевич
Смерть
22.05.1884 ст.
Аксиньино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
ЦГА г. Москвы: Фонд №203, опись №780, дело №828, стр. 200