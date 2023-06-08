Ламская (Комарова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламская (Комарова) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

22.05.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1831 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Комаров Пётр Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1831 ст.

Муж: Ламский Андрей Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Трёхсвятительская церковь, что близ Красных ворот. ЦГА г. Москвы: Фонд №203, опись №745, дело №290, стр. 25
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Ламский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ламский Андрей Андреевич

Смерть
22.05.1884 ст.
Аксиньино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
ЦГА г. Москвы: Фонд №203, опись №780, дело №828, стр. 200