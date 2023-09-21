Кузьмичева Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичева Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1881

Сын: Кузнецов Степан Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
25.07.1884

Сын: Кузнецов Василий Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Кузнецов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
19.10.1892

Сын: Кузнецов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1902

Сын: Кузнецов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1906

Дочь: Кузнецова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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