Кузьмичева Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1881
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1884
Сын: Кузнецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
29.05.1886
Сын: Кузнецов Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
19.10.1892
Сын: Кузнецов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1902
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1906
Дочь: Кузнецова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно