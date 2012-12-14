Замулло Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замулло Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Булгакова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замулло Владимир Иванович

Отец ребёнка: Замулло Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замулло Владимир Иванович

Смерть
14.12.2012
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