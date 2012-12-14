Замулло Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Замулло Владимир Иванович
Отец ребёнка: Замулло Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замулло Владимир Иванович
Смерть
14.12.2012