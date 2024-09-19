Кулавский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулавский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулавская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аношкина (Кулавская) ? Алексеевна

Мать ребёнка: Кулавская ?

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кулавская Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Кулавская ?

Смерть
Неизвестно

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