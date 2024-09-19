Кулавский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулавская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аношкина (Кулавская) ? Алексеевна
Мать ребёнка: Кулавская ?
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кулавская Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Кулавская ?
Смерть
Неизвестно