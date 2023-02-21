Нарцызова Анна
Место рожденияГ. Киренск
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Нарцызов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарцызов Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Нарцызов Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно