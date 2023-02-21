Нарцызова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарцызова Анна

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Место рождения

Г. Киренск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Нарцызов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарцызов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Нарцызов Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарцызов Георгий Александрович

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