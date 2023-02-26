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Мария Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

14.03.1837

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1806

Дочь: Татьяна Архипова

Отец ребёнка: Гаврильченков Архип Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1807

Дочь: Улита Архипова

Отец ребёнка: Гаврильченков Архип Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврильченков Архип Михайлов

Смерть
14.03.1837
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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