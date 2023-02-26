Мария Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти14.03.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1806
Дочь: Татьяна Архипова
Отец ребёнка: Гаврильченков Архип Михайлов
Рождение ребёнка
14.07.1807
Дочь: Улита Архипова
Отец ребёнка: Гаврильченков Архип Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1837