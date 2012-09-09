Сабуров Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1934
Дата смерти09.09.2012
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934
Рождение ребёнка
01.04.1957
Сын: Сабуров Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1960
Дочь: Крамина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сабурова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.09.2012
Защитное, Щигровский муниципальный район, Курская область