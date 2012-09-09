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Сабуров Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1934

Дата смерти

09.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934

Отец: Сабуров Ефим Панкратьевич

Мать: Сабурова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1957

Сын: Сабуров Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вышняя Озерна, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.01.1960

Дочь: Крамина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сабурова Валентина Николаевна

Вышняя Озерна, Щигровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабурова Валентина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Вышняя Озерна, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
09.09.2012
Защитное, Щигровский муниципальный район, Курская область
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