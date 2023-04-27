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Schaw of Sauchie James

Место рождения

Sauchie, Scotland

Дата рождения

Около 1412

Дата смерти

1491

Пол

Мужской

Отец

Около 1374 г.р.

Мать

1380 г.р.

Жена

Около 1420 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1412

Отец: Schaw James

Мать: De Annandio Mary

Sauchie, Scotland
Бракосочетание
1445

Жена: Shaw Isabel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Schaw Janet

Мать ребёнка: Shaw Isabel

Sauchie, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Captain of Stirling Castle
Смерть
1491
Stirling Castle