Schaw of Sauchie James
Место рожденияSauchie, Scotland
Дата рожденияОколо 1412
Дата смерти1491
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1412
Отец: Schaw James
Мать: De Annandio Mary
Sauchie, Scotland
Бракосочетание
1445
Жена: Shaw Isabel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Schaw Janet
Мать ребёнка: Shaw Isabel
Sauchie, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Captain of Stirling Castle
Смерть
1491
Stirling Castle