Назарова (Константинова) Вера
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Константиновъ Тимофей
Мать: Константинова Катерина
Рождение ребёнка
1834
Сын: Назаровъ Василий
Отец ребёнка: Назаровъ Илья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Передѣльскова Василиса
Отец ребёнка: Назаровъ Илья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Назаровъ Филиппъ
Отец ребёнка: Назаровъ Илья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Шаранова Афимья
Отец ребёнка: Назаровъ Илья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Назаровъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Илья