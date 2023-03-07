Назарова (Константинова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Константинова) Вера

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Константиновъ Тимофей

Мать: Константинова Катерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Назаровъ Василий

Отец ребёнка: Назаровъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Передѣльскова Василиса

Отец ребёнка: Назаровъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Назаровъ Филиппъ

Отец ребёнка: Назаровъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шаранова Афимья

Отец ребёнка: Назаровъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Назаровъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Илья

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