Вятчанин Семен Васильев
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти28.03.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вятчанина Параскева Семенова
Мать ребёнка: Марфа Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа Козмина
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Ижевского завода
Смерть
28.03.1841