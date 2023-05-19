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Вятчанин Семен Васильев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1770

Дата смерти

28.03.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вятчанин Гаврила Семенов

Мать ребёнка: Марфа Козмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вятчанин Алексiй Семенов

Мать ребёнка: Марфа Козмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вятчанина Параскева Семенова

Мать ребёнка: Марфа Козмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вятчанин Климент Семенов

Мать ребёнка: Марфа Козмина

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Ижевского завода
Смерть
28.03.1841