Сапожников Абрам Самуилович
Место рождения
Дата рождения10.10.1923
Дата смерти20.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
Участник Великой Отечественной войны, командир батареи 682-го гаубичного артиллерийского полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза, полковник.
Смерть
20.05.1998
Похороны
Неизвестно