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Сапожников Абрам Самуилович

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

10.10.1923

Дата смерти

20.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923

Отец: Сапожников Cамуил Абрамович

Мать: Сапожников Берта (Бетя) Леонтьевна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
Участник Великой Отечественной войны, командир батареи 682-го гаубичного артиллерийского полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза, полковник.
Смерть
20.05.1998
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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