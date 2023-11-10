Сорокина Александра Яковлевна (Козьмина)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1867
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново крестьянин Петр Косьмин и отставной солдат Спиридон Степанов по н: с. Шапошницы крестьянин Косьма и Потап Михайловы
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Сорокина Татьяна Лазаревна
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
01.04.1869
Сын: Сорокин Георгий Лазаревич
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
02.07.1871
Дочь: Сорокина Ульяния Лазаревна
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Рождение ребёнка
13.09.1876
Дочь: Сорокина Вера Лазаревна
Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич
Смерть
Неизвестно