Сорокина Александра Яковлевна (Козьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Александра Яковлевна (Козьмина)

Место рождения

Шапошницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Шапошницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.01.1867

Муж: Сорокин Лазарь Косьмич

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушиново крестьянин Петр Косьмин и отставной солдат Спиридон Степанов по н: с. Шапошницы крестьянин Косьма и Потап Михайловы
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Сорокина Татьяна Лазаревна

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рождение ребёнка
01.04.1869

Сын: Сорокин Георгий Лазаревич

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1871

Дочь: Сорокина Ульяния Лазаревна

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1876

Дочь: Сорокина Вера Лазаревна

Отец ребёнка: Сорокин Лазарь Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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