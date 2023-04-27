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von Jülich Wilhelm

Место рождения

Jülich

Дата рождения

1212

Дата смерти

16.03.1278

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1212

Отец: Von Jülich Wilhelm

Мать: Van Limburg Mathilde

Jülich
Бракосочетание
12.03.1237

Жена: Van Valkenbosch Richardis

Julich,Rheinland,,Prussia
Рождение ребёнка
1239

Дочь: Von Jülich Margareta

Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis

Jülich, Germany
Рождение ребёнка
Около 1240

Дочь: Von Jülich Mathilde

Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis

Jülich, Germany
Рождение ребёнка
1247

Дочь: Von Jülich Katharina

Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis

Jülich
Рождение ребёнка
Около 1256

Сын: Von Jülich Gerhard V

Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis

Jülich, Jülich Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1278
Jülich