von Jülich Wilhelm
Место рожденияJülich
Дата рождения1212
Дата смерти16.03.1278
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1212
Отец: Von Jülich Wilhelm
Мать: Van Limburg Mathilde
Jülich
Бракосочетание
12.03.1237
Julich,Rheinland,,Prussia
Рождение ребёнка
1239
Дочь: Von Jülich Margareta
Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis
Jülich, Germany
Рождение ребёнка
Около 1240
Дочь: Von Jülich Mathilde
Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis
Jülich, Germany
Рождение ребёнка
1247
Дочь: Von Jülich Katharina
Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis
Jülich
Рождение ребёнка
Около 1256
Сын: Von Jülich Gerhard V
Мать ребёнка: Van Valkenbosch Richardis
Jülich, Jülich Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1278
Jülich