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Пахальский Станислав

Место рождения

Янгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.
Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Янгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1816

Жена: Пехальская Саломея

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1817

Сын: Пахальский Мацей

Мать ребёнка: Пехальская Саломея

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1832

Жена: Пехальская Катаржина

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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