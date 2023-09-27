Пахальский Станислав
Место рожденияЯнгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Янгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1816
Жена: Пехальская Саломея
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1817
Сын: Пахальский Мацей
Мать ребёнка: Пехальская Саломея
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1832
Жена: Пехальская Катаржина
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно