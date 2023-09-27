Пехальская (Домагала) Катаржина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехальская (Домагала) Катаржина

Место рождения

Янгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Янгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
16.01.1832

Муж: Пахальский Станислав

Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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