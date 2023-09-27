Пехальская (Домагала) Катаржина
Место рожденияЯнгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Янгрот, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
16.01.1832
Муж: Пахальский Станислав
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Янгрот, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно