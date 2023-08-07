Матрена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

15.01.1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Федот Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Минеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Минеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.01.1787
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