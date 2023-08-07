Матрена Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти15.01.1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Федот Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Минеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
15.01.1787