Наталия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Трофимова

Наталия Трофимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.01.1823

Дочь: Ксения ст

Отец ребёнка: Василий Георгиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1825

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Георгиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Георгиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Георгиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close