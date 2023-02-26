Наталия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.01.1823
Дочь: Ксения ст
Отец ребёнка: Василий Георгиев
Рождение ребёнка
03.02.1825
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Георгиев
Рождение ребёнка
До 1828
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Георгиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Георгиев
Смерть
Неизвестно