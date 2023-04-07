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Григорий Федорович
Григорий Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
1771
Пол
Мужской
Отец
Федор Антипович
1736 г.р.
Мать
Мавра Родионовна
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Федор Антипович
Мать:
Мавра Родионовна
Смерть
1771
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