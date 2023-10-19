Бутенко Федот Емельянович
Место рожденияХимовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
02.03.1866
Отец: Бутенко Емельян Иванович
Мать: Бутенко София Ивановна
Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1900
Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1900
Дочь: Бутенко Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна
Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1904
Дочь: Бутенко Наталия Федотовна
Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна
Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1906
Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна
Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1909
Сын: Бутенко Константин Федотович
Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна
Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно