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Бутенко Федот Емельянович

Место рождения

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1866

Отец: Бутенко Емельян Иванович

Мать: Бутенко София Ивановна

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Бутенко Христина Назаровна

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1900

Дочь: Бутенко Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1904

Дочь: Бутенко Наталия Федотовна

Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1906

Сын: Бутенко Иван Федотович

Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Бутенко Константин Федотович

Мать ребёнка: Бутенко Христина Назаровна

Химовский хутор, Нежинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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