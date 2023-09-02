Ожигова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожигова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1876

Дочь: Ожигова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
13.09.1877

Сын: Ожигов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
12.01.1879

Сын: Ожигов павел Иванович

Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Ожигов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
02.03.1882

Сын: Ожигов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
04.01.1884

Сын: Ожигов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожигов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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