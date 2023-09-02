Ожигова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1876
Дочь: Ожигова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
13.09.1877
Сын: Ожигов Иван Иванович
Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.01.1879
Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
07.11.1880
Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
02.03.1882
Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.01.1884
Отец ребёнка: Ожигов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно