Ханенко Фёдор Лаврентьевич
Место рожденияЛуков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша
Дата рожденияОколо 1652
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: Ханенко Лаврентий Степанович
Мать: Ханенко Ганна
Луков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша
Бракосочетание
Около 1690
Жена: Ханенко Параскевия
Рождение ребёнка
Около 1691
Дочь: Пароженко Евфимия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ханенко Параскевия
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Ханенко Параскевия
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: Ханенко Параскевия
Военная служба
1726
Род войск: Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: полковой обозный Во время Генерального следствия Киевского полка (1726–1730) в селе Бобрик Гоголевской сотни 13 дворов принадлежали Фёдору... Показать все
Военная служба
1728
Род войск: Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: полковой есаул Позднее село получил полковой есаул Фёдор Ханенко (по гетманскому универсалу за войсковые заслуги). В 1728 году он получил ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1744