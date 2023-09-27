Ханенко Фёдор Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаненко Фёдор Лаврентьевич

Ханенко Фёдор Лаврентьевич

Место рождения

Луков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: Ханенко Лаврентий Степанович

Мать: Ханенко Ганна

Луков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша
Бракосочетание
Около 1690

Жена: Ханенко Параскевия

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1691

Дочь: Пароженко Евфимия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ханенко Параскевия

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Ханенко Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ханенко Параскевия

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Ханенко Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Ханенко Параскевия

Киев, Киевский уезд
Военная служба
1726
Род войск: Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: полковой обозный Во время Генерального следствия Киевского полка (1726–1730) в селе Бобрик Гоголевской сотни 13 дворов принадлежали Фёдору... Показать все
Военная служба
1728
Род войск: Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: полковой есаул Позднее село получил полковой есаул Фёдор Ханенко (по гетманскому универсалу за войсковые заслуги). В 1728 году он получил ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
1744
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close