Кондрашова Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Прасковья Кузьминична

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Зябрева Матрёна Антоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1777

Муж: Кондрашов Антон Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Коншина Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Кондрашова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кондрашов Яков Антонович

Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Кондрашова Аграфена Антоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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