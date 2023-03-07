Кондрашова Прасковья Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Зябрева Матрёна Антоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович
Бракосочетание
До 1777
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Коншина Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Кондрашова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Кондрашова Аграфена Антоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Антон Гаврилович
Смерть
Неизвестно