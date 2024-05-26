Щербаков Степан Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Желудько Дмитрий

Мать: Щербакова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семыкина (Щербакова) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Щербакова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1960

Сын: Щербаков Александр Степанович

Мать ребёнка: Щербакова Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно

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