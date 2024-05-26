Щербаков Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Желудько Дмитрий
Мать: Щербакова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семыкина (Щербакова) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Щербакова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1960
Сын: Щербаков Александр Степанович
Мать ребёнка: Щербакова Евгения Васильевна
Смерть
Неизвестно