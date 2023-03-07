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Сергей Митрофанов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Савва Сергеев

Мать ребёнка: Аксиния Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: Аксиния Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Устиния Сергеева

Мать ребёнка: Аксиния Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1803
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иосиф Сергеев

Мать ребёнка: Аксиния Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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