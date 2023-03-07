Сергей Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Савва Сергеев
Мать ребёнка: Аксиния Семёнова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: Аксиния Семёнова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Устиния Сергеева
Мать ребёнка: Аксиния Семёнова
Смерть
1803
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иосиф Сергеев
Мать ребёнка: Аксиния Семёнова