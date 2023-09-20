(Гаманица) Марья Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гаманица) Марья Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаманица Исаакий Александрович

Мать: Христина

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