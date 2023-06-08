Кузьмина Ирина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Ирина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Домна Никитична

Отец ребёнка: Кузьмин Никита Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1852

Муж: Кузьмин Никита Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Нонна Никитична

Отец ребёнка: Кузьмин Никита Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Лукия Никитична

Отец ребёнка: Кузьмин Никита Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно