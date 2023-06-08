Кузьмина Ирина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Домна Никитична
Отец ребёнка: Кузьмин Никита Васильевич
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Нонна Никитична
Отец ребёнка: Кузьмин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Лукия Никитична
Отец ребёнка: Кузьмин Никита Васильевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно