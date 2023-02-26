Ульяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти06.10.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1801
Сын: Кислаков Иоанн Лукин
Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1802
Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Лукьянова
Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислак Лука Ильин
Смерть
06.10.1823
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.