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Ульяна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

06.10.1823

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Кислаков Леон (Лукьянов)

Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Кислаков Иоанн Лукин

Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1802

Сын: Кислаков Павел Лукьянов

Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Лукьянова

Отец ребёнка: Кислак Лука Ильин

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислак Лука Ильин

Смерть
06.10.1823
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
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