Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.

Сын: Маслаков Максим Артемьевич

Отец ребёнка: Маслаков Артамон Евдокимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1878 ст.

Дочь: Маслакова Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Маслаков Артамон Евдокимович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслаков Артамон Евдокимович

Смерть
Неизвестно