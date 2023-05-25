Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1876 ст.
Сын: Маслаков Максим Артемьевич
Отец ребёнка: Маслаков Артамон Евдокимович
Рождение ребёнка
05.03.1878 ст.
Дочь: Маслакова Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Маслаков Артамон Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно